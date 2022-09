MotoGP, Ducati fa festa ad Aragon: è campione del Mondo Costruttori 2022

La doppietta di Aragon regala tanti sorrisi in casa Ducati che, per il terzo anno di fila, si laurea campione del Mondo Costruttori . Un risultato celebrato grazie al successo di Bastianini e al secondo posto di Bagnaia, un lavoro perfetto nel corso dei quindici appuntamenti stagionali archiviati che hanno permesso al team di Borgo Panigale di conquistare numerose affermazioni nel corso del 2022 tra Ducati factory, Gresini, Pramac e Mooney VR46.

For the third year in a row, #Ducati is the @motogp Constructors’ World Champion! #ForzaDucati pic.twitter.com/HjgzFM2nVs