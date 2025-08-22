Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Milan-Boniface, attesa per le visite: fari puntati sul ginocchio. In cantiere altri due acquisti

Intesa per il nigeriano che arriverà nel primo pomeriggio: i controlli medici saranno cruciali

22 Ago 2025 - 11:27
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Le visite mediche saranno decisive per l'approdo al Milan di Victor Boniface, atteso in città nel primo pomeriggio (il suo aereo atterrerà a Linate alle ore 14,45). L'accordo con il Bayer Leverkusen è stato raggiunto (prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 29 milioni di euro), e giovedì è arrivata l'intesa anche con il nigeriano per un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione. Sulla carta un colpo importante e approvato anche da Allegri che apprezza le qualità del classe 2000. Certo, i tanti infortuni e l'andamento dell'ultima stagione ('solo' 27 presenze a causa dei tanti stop) mettono tanti dubbi sull'operazione.

Dubbi che i controlli medici in programma nelle prossime ore potrebbero parzialmente togliere: il focus sarà puntato specialmente sul ginocchio di Boniface, visto che sia nella stagione 2018/2019 che in quella 20/21 il 24enne si è rotto il legamento crociato. Due stop pesanti che gettano ombre su un affare voluto fortemente da Tare.

Se la trattativa andasse in porto, il Milan potrebbe anche non fermarsi sul mercato. In cantiere, rivelano fonti ben informate, ci sarebbero altri due acquisti: un difensore affidabile per dare ulteriore consistenza al reparto difensivo, e un giovane talento offensivo in caso di partenza di Chukwueze. E intanto da Bergamo rilanciano il forte interesse del club orobico per Musah: davanti a un'offerta da 30 milioni di euro i rossoneri potrebbero davvero vacillare.

Leao accoglie Boniface: "Ci aspettano grandi cose. Il polpaccio? Step by step"

  

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:51
Bologna: Rowe in Italia per le visite mediche
11:00
Lecce, preso Siebert dal Fortuna Dusseldorf
10:14
Niente Milan per Harder: accordo con il Rennes
09:25
Colpo Bayer Leverkusen: arriva Badé in difesa
08:41
Bologna, è fatta per Rowe dal Marsiglia: i dettagli