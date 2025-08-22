Milan-Boniface, attesa per le visite: fari puntati sul ginocchio. In cantiere altri due acquisti

Le visite mediche saranno decisive per l'approdo al Milan di Victor Boniface, atteso in città nel primo pomeriggio (il suo aereo atterrerà a Linate alle ore 14,45). L'accordo con il Bayer Leverkusen è stato raggiunto (prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 29 milioni di euro), e giovedì è arrivata l'intesa anche con il nigeriano per un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione. Sulla carta un colpo importante e approvato anche da Allegri che apprezza le qualità del classe 2000. Certo, i tanti infortuni e l'andamento dell'ultima stagione ('solo' 27 presenze a causa dei tanti stop) mettono tanti dubbi sull'operazione.