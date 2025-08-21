Bagnaia: "Addio alla Ducati? Se potrò rimanere, rimarrò. Altrimenti proverò ad andare da qualche altra parte"

Più che su Marc Marquez, in Ungheria gli occhi della MotoGP sono tutti puntati su Pecco Bagnaia, dopo le esternazioni in Austria. "Cosa succede a Pecco? Niente, in realtà. Ci sono diverse difficoltà, sono sette mesi che non riesco ad utilizzare come vorrei il potenziale di questa moto e andiamo avanti in diverse direzione per cercare una quadra", ha detto al Balaton Park. Con i vertici Ducati "mi confronto dopo ogni weekend di gara. Si é in difficoltà tutti insieme e si cerca insieme di trovare una soluzione. Ci sono problemi che ci portiamo avanti da inizio anno e la soluzione ancora non c'è".