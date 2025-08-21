Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Bagnaia: "Addio alla Ducati? Se potrò rimanere, rimarrò. Altrimenti proverò ad andare da qualche altra parte"

Il torinese spiega le esternazioni del Red Bull Ring: "Bisogna essere più pacati, ma purtroppo, essendo una persona che dice quello che pensa, faccio più fatica"

21 Ago 2025 - 14:10
© IPA

© IPA

Più che su Marc Marquez, in Ungheria gli occhi della MotoGP sono tutti puntati su Pecco Bagnaia, dopo le esternazioni in Austria. "Cosa succede a Pecco? Niente, in realtà. Ci sono diverse difficoltà, sono sette mesi che non riesco ad utilizzare come vorrei il potenziale di questa moto e andiamo avanti in diverse direzione per cercare una quadra", ha detto al Balaton Park. Con i vertici Ducati "mi confronto dopo ogni weekend di gara. Si é in difficoltà tutti insieme e si cerca insieme di trovare una soluzione. Ci sono problemi che ci portiamo avanti da inizio anno e la soluzione ancora non c'è".

Bagnaia ha assicurato di sentire l'appoggio del team, anche se certe dichiarazioni nel dopo Austria, "un po' per colpa mia", hanno dato l'impressione di uno scollamento. "Quando si arriva alle interviste arrabbiati", con "tanti giornalisti che ti chiedono cosa c'è che non va, bisogna essere più pacati - ha ammesso - . Purtroppo, essendo una persona che dice quello che pensa, faccio più fatica".

Sulla nuova pista ungherese: "Su un circuito nuovo tocchi la moto il meno possibile, ma cerchi solo di adattarti facendo più giri possibile. E' un circuito molto, molto piccolo. Quindi bisognerà vedere se la MotoGP riuscirà a starci o no".

Addio alla Ducati dal 2027, quando scadrà il contratto? "Onestamente, è un qualcosa a cui non sto pensando. Se potrò rimanere, rimarrò. Se non sarà possibile, proverò ad andare da qualche altra parte, ma la mia priorità è vincere di nuovo con la mia moto e la mia squadra. Non ho mai pensato a cambiare e penso che nessuno lo abbia fatto".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Le pagelle: Marquez serial winner, Bagnaia con le polemiche non si risale

Pecco Bagnaia

Bagnaia in cerca di riscatto: "In Ungheria per ripartire subito, voglio lasciarmi l'Austria alle spalle"

Bagnaia: "Faccio fatica a capire, non so più gestire la gomma dietro"

Primo successo in Austria per Marquez, Aldeguer e Bezzecchi sul podio

Acosta rientra ai box... dalla porta di servizio: l'incredibile scena al Red Bull Ring VIDEO

Marquez: "Grande vittoria ma rimaniamo concentrati". Bezzecchi: "Ho dato tutto"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:08
"Here we not go", la Virtus Bologna e l'arrivo di Diouf all'Inter
16:08
Juve, Joao Mario sulle orme di Cancelo: "Siamo simili. Abituato a giocare sotto pressione"
16:07
Il Lecce pensa al sostituto di Krstovic e valuta Osmajic
16:01
L'Inter ha scelto il rinforzo per il centrocampo: tutto su Diouf del Lens
DICH JOAO MARIO PRESENTAZIONE 21/8 DICH
15:58
Joao Mario: "Il mister vuole un calcio offensivo che mi fa sentire a mio agio"