Ducati a caccia di Quartararo e della vetta nel GP d'Italia

MOTOGP

Bagnaia e Miller vogliono confermare la supremazia rossa al Mugello: "Avanti così"

La Ducati arriva al Mugello dopo due vittorie consecutive e sulla pista di casa punta a strappare la leadership della MotoGP a Fabio Quartararo e alla Yamaha. Con Francesco Bagnaia staccato di un solo punto dal francese e Jack Miller a -16, la missione è possibile anche perché in Toscana le Desmosedici potranno sfruttare la loro grande velocità. L'albo d'oro dice che al Mugello la Rossa vince dal 2017 con Dovizioso, Lorenzo e Petrucci ed è salita in tutte le ultime cinque edizioni del GP d'Italia.

Vedi anche Motogp GranDucati di Toscana: al Mugello Quartararo dovrà contrastare l'onda d'urto delle Desmosedici italiane “Il Gran Premio d’Italia è la nostra gara di casa e si corre al Mugello, uno dei miei tracciati preferiti! Sarà la prima volta che scenderò su questa pista vestendo i colori ufficiali del Ducati Lenovo Team e questo mi motiva ancora di più! Durante le ultime gare il mio feeling con la Desmosedici GP è sempre stato ottimo ed il Mugello è un circuito che si presta molto bene alle caratteristiche tecniche della nostra moto. Vedremo come andrà questo weekend, ma sono determinato e fiducioso di poter disputare una bella gara”, ha detto Bagnaia.

Vedi anche Motogp Miller-Ducati 2022: Borgo Panigale punta tutto sulla coppia formata dall'australiano e da Francesco Bagnaia “Dopo quasi due anni torniamo al Mugello e sono davvero molto contento. Il Gran Premio d’Italia è la gara di casa per la nostra squadra e questa pista è sempre speciale. Sarà sicuramente un fine settimana molto diverso senza i fans sulle tribune, ma sono sicuro che tutti i Ducatisti tiferanno per noi da casa! Dopo aver vinto gli ultimi due Gran Premi, sono molto motivato ed ho voglia di mantenere questo slancio. Non vedo l’ora di tornare in pista questo weekend!”, le parole di Miller, l'australiano fresco di rinnovo del contratto.