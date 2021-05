Miller-Ducati 2022: Borgo Panigale punta tutto sulla coppia formata dall'australiano e da Francesco Bagnaia

MOTOGP

Il pilota australiano farà coppia con Francesco Bagnaia in sella alle Desmosedici factory anche nella prossima stagione.

di

STEFANO GATTI

Autore del perentorio uno-due vincente di Jerez de la Frontera e Le Mans che lo ha proiettato al quarto posto della classifica generale, Jack Miller sarà anche nel 2022 uno dei due piloti del Lenovo Ducati Team. L'accordo permette ad entrambe le parti di concentrarsi ancor adi più sulla stagione in corso. Dietro l'angolo c'è l'appuntamento del Mugello, vero e proprio "feudo" Ducati con tre vittorie nelle ultime tre edizioni del Gran Premio d'Italia: dal 2017 sal 2019.

La sfida Ducati a Fabio Quartararo ed alla Yamaha fa un... salto di qualità con la sigla di un accordo che aggiunge serenità ad un pilota che sta peraltro attraversando un ottimo stato di forma, anzi... di grazia. Le vittorie nei GP di Spagna e Francia hanno permesso a Miller di rifarsi sotto nella classifica generale, portandosi a quattro sole lunghezze da Johann Zarco (Ducati Pramac). nel weekend al Mugello Jack ha la possibilità di avvicinarsi ancora alla testa della classifica, attualmente occupata da Quartararo con un puntodi vantaggio sull'altro ducatista ufficiale Bagnaia. Così intanto hanno commentatao la sigla dell'accordo Miller ed il Direttore Generale di Ducati Corse Luigi Dall'Igna.

Jack Miller:

“Sono davvero felice di poter continuare la mia avventura con il Ducati Lenovo Team per un’altra stagione! Vestire questi colori è davvero un onore per me ed essere riuscito a vincere le ultime due gare con la Desmosedici GP è stato davvero un sogno! Ciò non sarebbe stato possibile senza il grande supporto che ho sempre ricevuto da Ducati e da tutta la squadra in questi ultimi mesi e voglio ringraziare Gigi, Paolo, Davide e Claudio per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Adesso posso concentrarmi esclusivamente sulla stagione in corso: siamo quarti in classifica, non distanti dai primi, ed il campionato è ancora molto lungo. Farò del mio meglio per proseguire in questo trend positivo e continuare a lottare per il titolo. Forza Ducati!”.



Luigi Dall’Igna:

“Siamo molto contenti di poter annunciare che saremo insieme a Miller anche nel 2022. In questa prima parte della stagione Jack ha messo in mostra il suo grande talento, la sua professionalità e la sua forte determinazione, riuscendo a centrare due vittorie molto importanti, in condizioni diverse, dopo un inizio di stagione complicato. È sicuramente uno dei piloti che riescono ad interpretare al meglio la nostra Desmosedici GP, sfruttando il suo potenziale al massimo in qualsiasi condizione, come dimostra il recente successo conquistato a Le Mans. Il nostro obiettivo rimane come sempre il titolo mondiale, e crediamo che con Jack e Pecco potremo essere tra i protagonisti della lotta iridata anche nel 2022.”