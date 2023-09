Ducati, Ciabatti: "Marquez in Gresini? C'è questa opportunità, aspettiamo la sua decisione"

LE PAROLE

Il ds di Borgo Panigale: "Marc parlerà con Honda in Giappone, poi sapremo"

© Getty Images Paolo Ciabatti conferma l'avvicinamento tra Marc Marquez e il team Gresini per il 2024: "Sembra che abbiano questa opportunità e che stiano aspettando la decisione di Marc - ha dichiarato il ds della Ducati prima delle qualifiche del GP d'India a MotoGP.com - Parlerà con la dirigenza Honda in Giappone e prenderà una decisione, che spetta a lui e al team".

Ciabatti comunque non si è sbilanciato troppo: "Questo è quello che sappiamo, come tutti credo. Penso che non ci siano altre opzioni. Quella di Gresini è l'unica moto senza un pilota e Marquez ha detto che aveva tre opzioni. Sicuramente una è quella di rimanere con la Honda, le altre due possiamo solo ipotizzarle. Non chiedetemi altro, dovreste parlare con Marc Marquez e Gresini, il suo staff, per sapere cosa sta succedendo. Noi non stiamo negoziando nulla".

Vedi anche Motogp MotoGP, Marquez e quei dubbi sulla Honda: concreta l'opzione Ducati per il 2024