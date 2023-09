MotoGP, Marquez e quei dubbi sulla Honda: concreta l'opzione Ducati per il 2024

MOTOGP

Voci dal paddock dell'India vedono lo spagnolo un po' più vicino al team Gresini, dove andrebbe a far coppia col fratello Alex

© Getty Images Il futuro di Marc Marquez continua a rimanere uno dei temi più caldi del momento in MotoGP. L'8 volte campione del mondo, reduce da stagioni piuttosto complicate e avare di soddisfazioni, è rimasto deluso dai test di Misano con il prototipo 2024 della sua Honda e si è affrettato a chiarire di avere tre opzioni per la prossima stagione. Tra queste quella al momento più concreta sembra quella di un passaggio alla Ducati del team Gresini, dove andrebbe a ricomporre la coppia vista in HRC nel 2020 con il fratello Alex.

Voci dal paddock dell'India parlano infatti di un Marc sempre più convinto dalla possibilità del cambio di mezzo, anche perché sarebbe stata esclusa la pista dell'anno sabbatico. Si tratterebbe di una svolta epocale per lui e per tutta la MotoGP, che andrebbe a rompere un binomio che dura da 11 stagioni e a lungo apparso indissolubile.

Naturalmente non c'è ancora nulla di ufficiale, anche perché lo spagnolo è legato da un contratto con Honda anche per il 2024 e un trasferimento di questa portata non può essere formalizzato in tempi brevi. C'è inoltre da capire quali sarebbero i dettagli dell'accordo con Ducati, considerando che Marquez andrebbe a firmare con un team clienti con cui difficilmente si impegnerebbe per più di un anno. Lui ha promesso di rivelare qualcosa entro il GP del Giappone, ora non resta che attendere.

