Bezzecchi stende tutti, Aprilia "spaventa" Ducati. Acosta in vetta al Mondiale, durerà?

Dalla polvere (anzi dall'asfalto) della scivolata-Sprint all'aria fine del gradino più alto del podio domenicale, quando i punti sono più pesanti. Bezzecchi autografa a Buriram una vittoria che vale automaticamente candidatura-titolo, Aprilia permettendo naturalmente... e per ora permette (e promette). Bravo Marco a resettare mentalmente nella notte tra sabato e domenica, presentandosi carico al punto giusto ma soprattutto a rispettare fino in fondo il piano originale, che era quello di spingere subito, portarsi fuori dal mirino altrui e poter così gestire nel finale l'usura-gomme. La convinzione c'è, la moto anche, resta da capire se il binomio Bezzecchi-Aprilia ha il passo sulla distanza: del Mondiale, non solo del singolo Gran Premio.