MotoGp, Marquez in conferenza: "Non sono ancora al 100%, l'obiettivo in Ducati è sempre il titolo"

Tra i contendenti al titolo ci sarà anche Marco Bezzecchi, al suo secondo anno in sella all'Aprilia: "Chiaramente spero di lottare per il titolo ma il mio obiettivo al momento è partire meglio rispetto al 2025. Mi piacerebbe partire in un modo migliore, poi sarò aperto a cambiare il mio obiettivo dopo un paio di GP". E sull'inizio di stagione, aggiunge: "Abbiamo vissuto un buon primo test a Sepang, è stato importante perché quando inizi una nuova stagione devi provare tante cose. È stato importante capire la linea da seguire, mentre qui a Buriram ci siamo concentrati di più sulla preparazione del weekend di gara. È difficile vedere il potenziale di tutti nei test, perché non sai mai quello che stanno facendo gli altri piloti. Speriamo di partire nel modo giusto e di lottare per il vertice". Focalizzandosi sulla prima gara, Bezzecchi parla così: "Nella prima gara il favorito è sempre il campione del mondo, quindi Marc. Io sono stato competitivo nei test e anche la simulazione gara non è stata male, ma voglio tenere i piedi per terra. Abbiamo cercato di migliorare tutte le aree della moto: la stabilità era il nostro principale obiettivo e abbiamo lavorato su quell'aspetto, stiamo cercando di migliorare ulteriormente". E poi aggiunge: "Per me Aprilia è speciale, non posso fare un paragone con gli altri team. Sono speciali, si prendono cura di me, mi vogliono bene, sento molto calore all'interno del box e questo rende le cose migliori.