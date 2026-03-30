Bezzecchi stella solitaria in Texas. Martin gli lancia il guanto di sfida. Si rivede Bastianini

La seconda pole di fila dopo quella brasiliana avrebbe meritato maggior fortuna in gara. Nessun passaggio sul podio invece per Diggia che intanto fa esperienza di quartieri alti (e altissimi) delle classifiche ed è per complessivamente il miglior pilota Ducati in pista. Questo almeno dice la classifica generale e la matematica - si sa - non è un'opinione. VOTO 4 invece al suo compagno di squadra FRANCO MORBIDELLI che negli USA non vede mai la palla e corre costantemente nella seconda metà del gruppone.