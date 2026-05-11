Aprilia, il futuro è... nero: Bezzecchi o Martin per la corsa al titolo?

È già tempo di... Black Rules? La doppietta Aprilia di Le Mans lancia un dualismo Bezzecchi-Martin che era nelle carte ma forse non così presto e non in modo così evidente e così appetitoso. Cinque Gran Premi sono una percentuale di stagione ancora troppo risicata per delineare i possibili scenari futuri. Di fatto Marco e Jorge (ci mancherebbe altro) sono liberi di correre e di sfidarsi come e più che in Francia. In buona sostanza la corsa al titolo è già ristretta a loro. I rischi connessi alla rivalità interna sono molto limitati, per non dire inesistenti: i più diretti inseguitori (Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta) non sembrano avere le carte in regola per una sfida sulla lunga distanza. Ducati (team ufficiale e clienti) ha rialzato la testa a Jerez de la Frontera ma in Francia ha raccolto meno di quanto seminato, oltretutto perdendo Marc Marquez per Barcellona e (forse) il Mugello: oltre alla stessa Le Mans. Senza dimenticare che il nove volte campione del mondo viaggia a settantuno punti di ritardo dalla vetta di nero dipinta. Il rischio "patatrac" insomma è limitato, i rivali difficilmente sarebbero in grado di approfittarne in modo continuativo e soprattutto efficace.