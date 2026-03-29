Bezzecchi: "Era importante voltare subito pagina". Martin: "Marco oggi imbattibile"
Il vincitore di Austin ringrazia anche il suo team per averlo rincuorato dopo la caduta nella gara breve del sabato
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MARCO BEZZECCHI
"Sono molto felice. Ieri nella Sprint avevo commesso un errore che alla fine proprio non ci stava ed era importante voltare subito pagina. Che grande atmosfera in questi giorni. I tifosi sono stati strepitosi. Ringrazio loro e il mio team che mi ha dato una bella spinta per ... rimbalzare. Ero molto abbacchiato, avevo gestito bene ma poi l'avevo buttata via, quindi gli uomini Aprilia si meritano questa vittoria. Adesso speriamo di continuare così. Oggi non è stata facile, a partire dal contatto iniziale con Acosta. Questa pista ti porta a commettere degli errori, proprio er la sua conformazione che invita ad osare, specialmente man mano che il serbatoio si svuota. Io nel trio delle meraviglie con Antonelli e Sinner? Mi sono sentito con Kimi stamattina appena sveglio, dopo la sua vittoria a Suzuka e quando avremo finito qui con il debriefing e i festeggiamenti andrò a rivedere la sua gara. Mi sono sentito qualche tempo fa con Jannik, spero di poterlo conoscere presto di persona".
JORGE MARTIN
"Impressionante: moto perfetta. Ho fatto il mio massimo ma devo ammettere che Marco oggi era imbattibile, davvero di un altro livello. Da parte mi penso di aver perso buona parte delle mie chances rimanendo un po' indietro ad inizio gara. Avevo qualcosa in più all'inizio e potevo attaccare ma sono rimasto indietro. Poi dopo aver passato Acosta ci ho provato ad agganciare Marco ma con il passare dei giri ho sentito dolore al braccio... Mi manca ancora forza, soprattutto nel polso: ho un'autonomia di metà gara. Il corpo è una macchina perfetta, se soffri da una parte la paghi dall'altra. Credo che a Jerez ci sarò da soffrire ancora".
PEDRO ACOSTA
"Gara direi piuttosto complicata, quindi posso ritenermi molto soddisfatto. Dopo la mia prima caduta del weekend abbiamo rifatto la moto e siamo riusciti a tornare sul podio. Ieri non era per nulla contento della penalità ma oggi ci siamo rifatti. KTM ha provato alcune novità con Bastianini e siccome sembravano funzionare le abbiamo portate anche sulla nostra moto. Complimenti ad Enea, peccato che un pilota del suo livello non sia nelle posizioni che merita. Stiamo lavorando tanto anche sullo sfruttamento delle gomme, specialmente quella posteriore che l'anno scorso scaldava moltissimo. Ora raffreddiamo molto di più e la moto è più stabile. Adesso dobbiamo migliorare su altri fronti: ad esempio ci manca ancora la velocità di punta".
ENEA BASTIANINI
"Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto un passo avanti con qualche novità... segreta a livello di aerodinamica sulla moto (che poi oggi ha montato anche Acosta) ma forse anche grazie alle caratteristiche di questa pista. Il primo giro è stato complicato: me ne sono capitate di tutte ma pazienza. Ho provato a tenere il passo di Marquez senza tenermi via nulla ma all'ultimo assalto ho commesso un piccolo errore e ho perso qualche metro che di fatto mi ha impedito di riprovarci alla curva successiva. Peccato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta".