Bezzecchi: "Era importante voltare subito pagina". Martin: "Marco oggi imbattibile"

"Sono molto felice. Ieri nella Sprint avevo commesso un errore che alla fine proprio non ci stava ed era importante voltare subito pagina. Che grande atmosfera in questi giorni. I tifosi sono stati strepitosi. Ringrazio loro e il mio team che mi ha dato una bella spinta per ... rimbalzare. Ero molto abbacchiato, avevo gestito bene ma poi l'avevo buttata via, quindi gli uomini Aprilia si meritano questa vittoria. Adesso speriamo di continuare così. Oggi non è stata facile, a partire dal contatto iniziale con Acosta. Questa pista ti porta a commettere degli errori, proprio er la sua conformazione che invita ad osare, specialmente man mano che il serbatoio si svuota. Io nel trio delle meraviglie con Antonelli e Sinner? Mi sono sentito con Kimi stamattina appena sveglio, dopo la sua vittoria a Suzuka e quando avremo finito qui con il debriefing e i festeggiamenti andrò a rivedere la sua gara. Mi sono sentito qualche tempo fa con Jannik, spero di poterlo conoscere presto di persona".