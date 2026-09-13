Bezzecchi: "Mondiale? Ora è tosta, ma niente è perduto"

E' Marco Bezzecchi il vero sconfitto del GP di Misano. Il riminese aveva bisogno di tornare a vincere e quella di casa sembrava la pista giusta. Soprattutto dopo una bella partenza, che gli aveva permesso di restare davanti a Marc Marquez. Nemmeno un giro, però, ed è successo il "patatrac". "Ho cercato di stare in testa e spingere. Purtroppo quando spingi gli errori possono capitare. Sarebbe meglio non farli ma è andata così, non posso tornare indietro. Mi si è chiusa davanti alla 13. Mi rimangono cose positive come la qualifica e la Sprint. Fortunatamente c’è l’Austria presto”, ha detto dopo la caduta.