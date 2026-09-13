MOTOGP MISANO

Bezzecchi: "Mondiale? Ora è tosta, ma niente è perduto"

Il pilota dell'Aprilia dopo la caduta: "Forse ero troppo carico, spero di essere il più bravo alla prossima"

13 Set 2026 - 16:03
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E' Marco Bezzecchi il vero sconfitto del GP di Misano. Il riminese aveva bisogno di tornare a vincere e quella di casa sembrava la pista giusta. Soprattutto dopo una bella partenza, che gli aveva permesso di restare davanti a Marc Marquez. Nemmeno un giro, però, ed è successo il "patatrac". "Ho cercato di stare in testa e spingere. Purtroppo quando spingi gli errori possono capitare. Sarebbe meglio non farli ma è andata così, non posso tornare indietro. Mi si è chiusa davanti alla 13. Mi rimangono cose positive come la qualifica e la Sprint. Fortunatamente c’è l’Austria presto”, ha detto dopo la caduta.

“Volevo arrivare al T3 davanti e fino a quel momento stava andando tutto liscio. Avevo ragionato su come adattarmi alle situazioni nelle prime curve. Nel curvone mi sono disunito e sono andato largo. Per metterla dentro ho dovuto tirare il manubrio e con il troppo carico sono caduto. A posteriori forse ti dico che ero troppo carico, ma volevo solo prendere vantaggio”, ha aggiunto.

Sulla lotta per il titolo: "La stagione è lunga, ora è tosta, ma niente è perduto. Mi spiace non solo perché siamo a Misano. Mi sarebbe piaciuto continuare il filotto di gare buone dopo l’infortunio. Gli altri sono stati più bravi, spero di essere io il più bravo alla prossima”.

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