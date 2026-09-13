Abate: "Roma da scudetto, il mio Torino vuole provarci"

13 Set 2026 - 15:50
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"La Roma è da scudetto e ha ambizioni altissime, ma possiamo colpirli con le nostre armi: sarà un bel banco di prova, siamo pronti dopo una settimana positiva": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, alla vigilia della sfida contro i giallorossi. "La vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e autostima, ma non abbiamo ancora fatto nulla e il percorso è ancora lungo - continua in conferenza stampa - ma sono sempre più innamorato di questi ragazzi, si stanno creando anche dei bei legami affettivi, lavoriamo per cercare un'anima". In attacco, però, sarà emergenza: "Adams si è fermato per un problema all'adduttore e Simeone è in dubbio per un problema alla schiena - annuncia Abate sulle due punte - ma Zapata ha fatto una settimana completa e anche il ginocchio ha dato risposte positive".

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