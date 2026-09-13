Hamilton si ritira, la ricostruzione: "Demoralizzato, ma possiamo ancora lottare"

13 Set 2026 - 16:07
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È durata appena sette giri il Gp di Madrid di Lewis Hamilton. Il pilota britannico è stato costretto a ritirarsi a causa di un’anomalia del sistema dell’impianto frenante. Un brutto colpo per il ferrarista che interrompe così la sua striscia positiva in stagione dove era sempre andato a punti senza scendere mai sotto al sesto posto. Pesanti le conseguenze nella classifica piloti per il 41enne che ha comunicato al team via radio anche di aver toccato il muro. "Sono demoralizzato per tutto il team e per i tifosi - l'analisi di Hamilton -. Oggi la macchina era grandiosa, potevamo lottare per il podio o forse addirittura per le prime due posizioni. Il Mondiale? Possiamo ancora ambire a qualcosa di importante".

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