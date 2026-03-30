Bezzecchi imprendibile ad Austin, Aprilia fa doppietta con Martin
Gradino finale del podio per la KTM con Acosta, la Ducati solo quarta con Di Giannantoniodi Stefano Gatti
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Quinta vittoria di fila tra il finale della scorsa stagione (due) e il primo scorcio del 2026 (tre) per Marco Bezzecchi che apre ad Austin la doppietta Aprilia completata dal suo compagno di squadra Jorge Martin e lo controsorpassa in classifica generale dopo che lo spagnolo lo aveva sopravanzato di un punto vincendo la Sprint Race del sabato, chiusa a terra da Marco. Nessuna controindicazione questa volta per Marco che vince la schermaglia iniziale con Pedro Acosta (i due vengono anche a contatto), alla fine buon terzo. Giù dal podio Fabio Di Giannantonio che era scattato dalla pole position con la DucatI VR46 ma è comunque il miglior pilota in sella a una delle Desmosedici italiane nell'ordine d'arrivo.
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Bagarre finale per l'ultima casella della top five: autore di una gara in rimonta causa long lap penalty per l'incidente con Di Giannantonio nella Sprint Race, Marc Marquez la spunta sulla KTM Tech3 di un volitivo Enea Bastianini e sulla Ducati Gresini di suo fratello minore Alex che a due giri dalla fine infila Francesco Bagnaia, brillante ad inizio GP ma in netto calo con il passare dei giri e alla fine solo decimo dietro anche a Raul Fernandez (Aprilia clienti Trackhouse) e a Luca Marini con l'unica Honda factory al traguardo dopo la scivolata di Joan Mir nella prima parte del Gran Premio. Gara bella ma dall'esito sfortunato per Ai Ogura con l'altra RS-GP Aprilia Trackhouse nella gara di casa (del team), costretto alla resa a cinque giri dalla bandiera a scacchi per un problema meccanico quando era risalito fino alla quinta posizione e sembrava in grado di puntare al podio per quella che sarebbe stata una clamorosa e meritatissima tripletta Aprilia.
Nella classifica generale, dopo i primi tre GP overseas (Thailandia, Brasile e appunto USA) Bezzecchi comanda con 81 punti, quattro in più di Martin. Terza casella della classifica (di fatto "copiando e incollando" l'ordine di arrivo del GP USA) è Acosta con 60 punti al suo attivo. Di Giannantonio (50 punti) e Marc Marquez (45) chiudono la top five iridata.