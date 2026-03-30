Bezzecchi imprendibile ad Austin, Aprilia fa doppietta con Martin

Bagarre finale per l'ultima casella della top five: autore di una gara in rimonta causa long lap penalty per l'incidente con Di Giannantonio nella Sprint Race, Marc Marquez la spunta sulla KTM Tech3 di un volitivo Enea Bastianini e sulla Ducati Gresini di suo fratello minore Alex che a due giri dalla fine infila Francesco Bagnaia, brillante ad inizio GP ma in netto calo con il passare dei giri e alla fine solo decimo dietro anche a Raul Fernandez (Aprilia clienti Trackhouse) e a Luca Marini con l'unica Honda factory al traguardo dopo la scivolata di Joan Mir nella prima parte del Gran Premio. Gara bella ma dall'esito sfortunato per Ai Ogura con l'altra RS-GP Aprilia Trackhouse nella gara di casa (del team), costretto alla resa a cinque giri dalla bandiera a scacchi per un problema meccanico quando era risalito fino alla quinta posizione e sembrava in grado di puntare al podio per quella che sarebbe stata una clamorosa e meritatissima tripletta Aprilia.