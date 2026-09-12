Ecco il Centro sportivo 'Alex Zanardi', Abodi: "I suoi valori sempre con noi"

12 Set 2026 - 16:25
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"Abbiamo la necessità di allenarci costantemente per richiamare i valori dello sport che Alex ha incarnato, attraversando le sue vite. Testimoniando in tutte le circostanze delle sue vite quella forza, quella tenacia, quell'orgoglio, quella dignità, quella passione, quell'umanità: ingredienti dei quali abbiamo tremendamente bisogno. I suoi ricordi, i suoi pensieri, il suo esempio sono nell'aria e adesso anche in un luogo, ancor di più". Il ministro dello Sport Andrea Abodi lo ha detto in un videomessaggio trasmesso per l'intitolazione ad Alex Zanardi del centro sportivo polivalente di Castel Maggiore, paese del Bolognese dove è nato il pilota e campione paralimpico, morto a maggio. Presente alla cerimonia, anche il figlio, Nicolò Zanardi. "Questa intitolazione - ha detto il sindaco Luca Vignoli - è dovuta all'affetto che proviamo per il nostro concittadino, ma è anche il riconoscimento per un grande campione dello sport. Alex non si è mai fatto spaventare dalle avversità che lo hanno travolto e così facendo ci ha insegnato che la vita è la continua esplorazione dell'impossibile. Non l'esecuzione di un futuro lineare, ma la costruzione dell'inaspettato. Ecco, oggi intitoliamo ad Alex Zanardi questo centro sportivo, il più importante luogo di sport della sua e nostra Castel Maggiore. Lo facciamo con l'augurio a tutti gli sportivi che lo attraverseranno di riuscire a farsi ispirare dalla sua tenacia e dalla sua dedizione al lavoro".

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