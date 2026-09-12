VERSO NAPOLI-BOLOGNA

Allegri: "Il risultato viene prima della prestazione. Anguissa out. Gioca Lang? Domani vediamo"

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia di Napoli-Bologna

12 Set 2026 - 13:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Tre sconfitte consecutive che devono essere cancellate in fretta dalla memoria di squadra e tifosi. Il Napoli può ripartire, davanti al proprio pubblico, contro un Bologna che in queste prime giornate ha mostrato più di qualche difficoltà. Allegri tiene tutti sull'attenti, un altro passo falso potrebbe aprire una crisi. Il tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i felsinei, parlando della squadra e del momento non felicissimo. 

Momento no

 "Domani possiamo iniziare a vincere in casa. Non è un momento facile, c'è poco da parlare e molto da fare. Il Bologna è una squadra ben allenata con ottimi valori tecnici, per noi sarà importante". 

Gli indisponibili

 "Anguissa sarà fuori, ha avuto un risentimento ieri e si è fermato. Neres sta meglio e Lang è a disposizione. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per affrontare la partita e le prossime due partite per provare a migliorare la classifica". 

Noa Lang

 "Domani gioca? Non lo so, vediamo domani... Lui ha chiesto scusa e si è rimesso sulla buona strada, è una bella cosa e ne succedono tante nel calcio". 

Le prestazioni

 "Solo noi possiamo ribaltare questa situazione. Con serenità e responsabilità dobbiamo inseguire un risultato che può cambiarci l'umore. Le prestazioni finora non sono bastate, vuol dire che manca qualcosa e domani voglio vedere quel qualcosa sul campo, sappiamo che non sarà facile. Abbiamo fatti dei buoni spezzoni di partita, altri meno, con l'Arsenal abbiamo fatto delle buone giocate. Domani la cosa fondamentale è il risultato"

Su Di Lorenzo

 "Di Lorenzo è un giocatore straordinario e una persona responsabile. L'importante è essere consapevoli del momento e saperlo affrontare con coraggio". 

Sull'Arsenal

 "Si può sempre fare meglio, potevamo fare meglio in costruzione e nelle potenziali occasioni".

De Bruyne

 "L'altro giorno ha fatto una buona prestazione, ma se quello che abbiamo fatto finora non è bastato, bisogna fare qualcosa in più. Domani il risultato viene prima della prestazione. A Milano abbiamo avuto e subito occasioni importanti, uguale contro il Como. Bisogna fare qualcosa in più di ciò che si è visto finora, domani ci proveremo e cercheremo di portarla a casa". 

Difesa in difficoltà

 "Difensivamente abbiamo subito, ma paradossalmente abbiamo subito più nel primo che nel secondo tempo, e affrontavamo una squadra molto forte come l'Arsenal, creando anche cinque occasioni favorevoli in cui non siamo stati a bravi a fare bene le ultime scelte di passaggio. In difesa bisogna stare più attenti, anche sulle intuizioni di passaggio". 

Forma fisica

 "Strutturalmente questa squadra ha bisogno di un po' più di tempo, alcuni hanno poche partite nelle gambe. Io resto molto fiducioso. Credo che dopo la sosta la squadra migliorerà sotto l’aspetto fisico, dobbiamo tenere duro in queste due partite". 

massimiliano allegri
napoli

Ultimi video

02:37
DICH ULIVIERI DA VIAREGGIO 11/9 DICH

Renzo Ulivieri: "Campionato? Credo che il Napoli si riprenderà, il Como non è più una sorpresa"

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

02:09
DICH ADZIC RICORDI JUVENTINI DICH

Adzic: "Sensazione strana sfidare la Juve"

00:31
DICH BUSQUETS SU COMO E FABREGAS PER SITO 12/9 DICH

Busquets esalta il Como: "In Champions potrà arrivare lontano"

02:00
MCH SCHALKE SCATENATO MCH

Schalke 04 scatenato: Gosens apre le marcature nel 3-1 di Berlino

01:47
MCH BOCA JUNIORS OK MCH

La doppietta di Romero trascina il Boca: spettacolo alla Bombonera

00:18
DICH AMORIM AEREO 11 SETTEMBRE 11/9 DICH

Amorim, proprio oggi... che gaffe prima della Lazio!

00:20
DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

00:58
DICH PIZARRO SU INTER DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro vota Inter: "Ha una rosa molto attrezzata"

01:20
DICH PIZARRO SU ROMA DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Roma?"Mi fido di Gasperini"

06:37
DICH IMMOBILE DA PADEL 11/9 DICH

Immobile: "Giocare all'Olimpico senza pubblico è molto difficile"

04:44
DICH TOTTI DA PADEL 11/9 DICH

Totti: "Avvicinamenti in vista del centenario? No"

08:06
DICH TONI SU CAMPIONATO E FIORENTINA 11/9 DICH

Toni: "Mi"spiace per Fabio Grosso, non so bene cosa sia successo

01:31
DICH JURIC PRE LECCE PER SITO 11/9 DICH

Juric: "Soddisfatto dal mio Monza, ma meritiamo più punti"

03:31
DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

02:37
DICH ULIVIERI DA VIAREGGIO 11/9 DICH

Renzo Ulivieri: "Campionato? Credo che il Napoli si riprenderà, il Como non è più una sorpresa"

I più visti di Napoli

Alisson Santos: fastidio muscolare rimediato contro l'Arsenal, tempi di rientro da stabilire

Napoli, maledizione infortuni: sette giocatori out, quando rientreranno

Lavezzi e le crisi di ipomania: "Il ricovero? L'ho fatto per mio figlio"

DICH ALLEGRI SU GARA VS ARSENAL DICH

Napoli, Allegri: "Contro l'Arsenal con orgoglio e grande voglia"

Scott McTominay (Napoli)

Napoli, intervento al cuore riuscito per McTominay: i dettagli e i tempi di recupero

Massimiliano Allegri

Allegri non può più sbagliare e il Bologna arriva al momento giusto: non ha mai perso

KEVIN DE BRUYNE, 35, NAPOLI: VdM 8M€

Per uscire dalla crisi Max ha una carta fondamentale da giocarsi: consegnare le chiavi a De Bruyne

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:15
Lazio: Doekhi operato alla mano, il difensore salta il Milan
12:15
Bologna, Tedesco: "Arrabbiato con me stesso per la squalifica. Allegri? Straordinario"
11:51
Woltemade: "Italia, che stile! Spalletti ha un'aura enorme. Kolo? Possiamo giocare insieme"
11:27
Il Lecce ricorda Lorena Isceri, in campo contro la violenza sulle donne
10:52
Chapecoense in campo con l'Atletico Nacional 10 anni dopo il disastro aereo