Allegri: "Il risultato viene prima della prestazione. Anguissa out. Gioca Lang? Domani vediamo"

Tre sconfitte consecutive che devono essere cancellate in fretta dalla memoria di squadra e tifosi. Il Napoli può ripartire, davanti al proprio pubblico, contro un Bologna che in queste prime giornate ha mostrato più di qualche difficoltà. Allegri tiene tutti sull'attenti, un altro passo falso potrebbe aprire una crisi. Il tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i felsinei, parlando della squadra e del momento non felicissimo.
Momento no
"Domani possiamo iniziare a vincere in casa. Non è un momento facile, c'è poco da parlare e molto da fare. Il Bologna è una squadra ben allenata con ottimi valori tecnici, per noi sarà importante".
Gli indisponibili
"Anguissa sarà fuori, ha avuto un risentimento ieri e si è fermato. Neres sta meglio e Lang è a disposizione. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per affrontare la partita e le prossime due partite per provare a migliorare la classifica".
Noa Lang
"Domani gioca? Non lo so, vediamo domani... Lui ha chiesto scusa e si è rimesso sulla buona strada, è una bella cosa e ne succedono tante nel calcio".
Le prestazioni
"Solo noi possiamo ribaltare questa situazione. Con serenità e responsabilità dobbiamo inseguire un risultato che può cambiarci l'umore. Le prestazioni finora non sono bastate, vuol dire che manca qualcosa e domani voglio vedere quel qualcosa sul campo, sappiamo che non sarà facile. Abbiamo fatti dei buoni spezzoni di partita, altri meno, con l'Arsenal abbiamo fatto delle buone giocate. Domani la cosa fondamentale è il risultato"
Su Di Lorenzo
"Di Lorenzo è un giocatore straordinario e una persona responsabile. L'importante è essere consapevoli del momento e saperlo affrontare con coraggio".
Sull'Arsenal
"Si può sempre fare meglio, potevamo fare meglio in costruzione e nelle potenziali occasioni".
De Bruyne
"L'altro giorno ha fatto una buona prestazione, ma se quello che abbiamo fatto finora non è bastato, bisogna fare qualcosa in più. Domani il risultato viene prima della prestazione. A Milano abbiamo avuto e subito occasioni importanti, uguale contro il Como. Bisogna fare qualcosa in più di ciò che si è visto finora, domani ci proveremo e cercheremo di portarla a casa".
Difesa in difficoltà
"Difensivamente abbiamo subito, ma paradossalmente abbiamo subito più nel primo che nel secondo tempo, e affrontavamo una squadra molto forte come l'Arsenal, creando anche cinque occasioni favorevoli in cui non siamo stati a bravi a fare bene le ultime scelte di passaggio. In difesa bisogna stare più attenti, anche sulle intuizioni di passaggio".
Forma fisica
"Strutturalmente questa squadra ha bisogno di un po' più di tempo, alcuni hanno poche partite nelle gambe. Io resto molto fiducioso. Credo che dopo la sosta la squadra migliorerà sotto l’aspetto fisico, dobbiamo tenere duro in queste due partite".