Oscar Mediterraneo, a Sinisa Mihajlovic premio alla memoria

14 Set 2026 - 12:33
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Siniša Mihajlovic, grande protagonista del calcio internazionale, prima come calciatore e poi come allenatore, riceverà il Premio Speciale alla Memoria nell'ambito della quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 noto come 'Oscar del Mediterraneo'. Il riconoscimento sarà consegnato alla Famiglia Mihajlovic durante la cerimonia in programma a Roma il 14 ottobre 2026. Il Premio vuole ricordare non soltanto la straordinaria carriera sportiva di Mihajlovic, ma soprattutto l'uomo, il suo carattere e il coraggio con cui ha affrontato le prove più difficili della sua vita. Mihajlovic ha lasciato una traccia profonda nel calcio europeo, distinguendosi per talento, personalità, determinazione e leadership. Ma è anche il suo percorso umano, segnato dalla battaglia contro la malattia affrontata pubblicamente con dignità e grande forza d'animo, ad averlo trasformato in un esempio per milioni di persone. "Ricordare Siniša Mihajlovic significa ricordare un grande protagonista del calcio, ma soprattutto un uomo che ha affrontato la vita con una forza straordinaria", sottolinea il Comitato Promotore. "La sua storia ci insegna che il valore di una persona non si misura soltanto dai traguardi raggiunti, ma anche dal modo in cui affronta le difficoltà e dall'eredità che lascia agli altri". La cerimonia del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 riunirà a Roma rappresentanti delle istituzioni, della diplomazia, dello sport, della cultura, dell'arte, dell'informazione e del mondo sociale. La manifestazione nasce con l'obiettivo di valorizzare personalità e realtà che si sono distinte nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della musica, dell'informazione e dell'impegno sociale, promuovendo al tempo stesso dialogo, cooperazione e conoscenza reciproca tra Europa e Mediterraneo.

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