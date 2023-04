Enea Bastianini, compagno di squadra di Bagnaia nel team Ducati, scenderà in pista per il Gran Premio di Spagna della MotoGP in programma nel fine settimana. Semaforo verde, infatti, dai medici che lo hanno visitato in circuito a Jerez per verificare le sue condizioni dopo l'incidente subito nella Sprint di Portimao, nel primo round della stagione, quando è stato colpito da Luca Marini. Sulla scia di una frattura alla scapola, il romagnolo tornerà quindi in azione sulla GP23 ufficiale di Borgo Panigale.