Marc Marquez: "Fatto il massimo per essere a Jerez, ma stop di 6-8 settimane"

L'ASSENTE

Lo spagnolo della Honda fa il punto sul suo infortunio alla mano: "Il rischio di una botta e di una nuova operazione era altissimo"

Marc Marquez è il grande assente del GP di Jerez, quarto round della MotoGP. Lo spagnolo della Honda dovrà restare ancora a guardare, fermato dall'infortunio rimediato nella caduta di Portimao. "Ho fatto di tutto per essere qui a Jerez, ma tre equipe mediche mi hanno detto che non era possibile. Il rischio di una botta e di una nuova operazione era altissimo, poteva costarmi la carriera", ha detto l'ex campione del mondo durante una conferenza stampa alla vigilia del weekend andaluso.

Vedi anche Motogp Motomondiale, cancellato il GP del Kazakhstan La frattura del primo metacarpo della mano destra si è rivelata più seria del previsto e il suo rientro in pista è previsto per la prossima gara di Le Mans. "Dall'inizio i dottori mi hanno detto che servivano da 6 a 8 settimane per recuperare. Io ho provato a tornare in 4 settimane, ma mi avevano avvisato... Tornare in Francia è un obiettivo più realistico, ma non ci sono certezze: come sempre, deciderà la TAC che farò il martedì precedente la gara. Se non sarà possibile, tornerò al Mugello", ha aggiunto. Vedi anche Motogp Marc Marquez salta anche Jerez: "Correre sarebbe stato rischioso"

Resta pendente la penalità ancora da scontare: “Quello è l’ultimo dei pensieri: per un pilota, la peggiore penalità è farsi male e perdere delle gare. Subito, a Portimao, ho detto che ero d’accordo con la penalizzazione, abbiamo firmato un documento, poi non so perché l'abbiano cambiato dopo 2-3 giorni. Ma non è una cosa che mi interessa. E' stato il team a fare appello, io pensavo al mio infortunio”.