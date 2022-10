Bagnaia a Phillip Island per il sorpasso: "Vietato sbagliare"

MOTOGP

In Australia si rinnova il duello con Quartararo, che ha soli due punti di vantaggio: "Non sono preoccupato". Aritmenticamente in corsa anche Espargarò, Bastianini e Miller

© Getty Images Due soli punti separano Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, rispettivamente primo e secondo nella classifica mondiale della MotoGP. A tre gare dalla fine, sono ancora cinque i piloti in corsa per il titolo (oltre a loro Aleix Espargarò, Enea Bastianini e Jack Miller), ma l'impressione è che saranno il numero uno della Yamaha e della Ducati a lottare sino all'ultimo per laurearsi campioni. Sull'onda di una clamorosa rimonta, Bagnaia ha il vento in poppa, ma non sembra voler cambiare il suo approccio alle gare, partendo da quella di domenica a Phillip Island.

Vedi anche Motogp MotoGP: l'Aprilia conferma Savadori, tester e wild card “Dopo il GP della Thailandia sono tornato a casa per qualche giorno e ora sono pronto ad affrontare questi altri due appuntamenti consecutivi in Australia e Malesia. Sono entusiasta di tornare a Phillip Island, un circuito molto veloce dove sono convinto che potremo fare bene. Adesso siamo a due punti da Quartararo, ma questo non cambia il nostro approccio: dobbiamo restare concentrati, lavorare bene a partire dal primo turno del venerdì e puntare alla vittoria in gara. Ora più che mai è importante non commettere errori. Vedremo come sarà il meteo. Nell’ultimo GP siamo riusciti a ritrovare un buon feeling sul bagnato, ma dobbiamo comunque arrivare a domenica pronti ad affrontare la gara in qualsiasi condizione”, le parole del ducatista.

Vedi anche Motogp MotoGP, Mir torna in sella a Phillip Island Di ben altro umore è Quartararo, reduce dalla sua peggior gara stagionale in Thailandia e nella morsa delle Ducati. "Il risultato in Thailandia è stato molto deludente. Dopo la gara ho potuto concentrarmi sulla preparazione per questa parte finale della stagione. Ho passato la settimana ad allenarmi e prepararmi perché le prossime due gare sono consecutive e saranno davvero importanti, ma non sono preoccupato. Il campionato ora è in condizioni di parità, quindi si tratta di fare del nostro meglio, lavorare bene insieme come squadra e ottenere più punti possibile", ha detto il campione francese.

Aritmeticamente sono in corsa per il titolo anche Espargarò, che si trova a -20 dalla vetta nonostante le ultime sfortunate uscite con la sua Aprilia. Più difficile che rientrino in gioco Bastianini e Miller, rispettivamente a -39 e -40.