MotoGP Olanda, Marquez: "Weekend eccezionale e inatteso". Bezzecchi: "Gara fantastica"

Marc Marquez mette la sua firma anche sull'Olanda, con la decima tappa stagionale della MotoGP che vede ancora una volta il successo del Cannibale che allunga sempre più in classifica generale. Una vittoria inattesa per lo spagnolo che in Assen non vede un circuito favorevole: "Sono felicissimo del lavoro fatto dalla squadra per tutto il weekend, è stato eccezionale e non atteso perché Assen non è per me un circuito forte. Sono felice, mi spiace per Alex ma così vanno le corse. Sono contento anche per Ducati per questa vittoria".