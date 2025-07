Rugby: Autumn Nations Series 2025, Italia-Samoa a Genova il 22/11

Il grande rugby internazionale torna a Genova: sabato 22 novembre alle ore 21.10 gli Azzurri affronteranno Samoa allo stadio Luigi Ferraris, per l'ultimo appuntamento delle Autumn Nations Series 2025. L'Italia torna ancora una volta nell'impianto del capoluogo ligure, una delle città ad aver ospitato più volte la Nazionale Italiana Maschile di Rugby, l'ultima delle quali nel 2024 contro la Georgia. Italia-Samoa chiuderà un intenso novembre di test match per la squadra guidata da Gonzalo Quesada, che aprirà la propria campagna autunnale l'8 novembre a Udine contro l'Australia e proseguirà il 15 novembre a Torino contro il Sudafrica. La collaborazione tra FIR, il Comune di Genova e Regione Liguria, protagonista nel 2025 come Regione Europea dello Sport, si rinnova grazie a un evento che riporta la Nazionale all'ombra della Lanterna, riportando gli Azzurri in una città inscindibilmente legata alla storia dell'Italrugby, sede del primo raduno azzurro nel 1929 in vista del debutto internazionale di Barcellona contro la Spagna.