Ciclismo inclusivo FISDIR-FCI FAUMCUP: riparte da Meda l'edizione 2025

Anche per Anna Casati, 24 anni, atleta con sindrome di Down, il ciclismo è una cosa seria. Nel 2024 ha conquistato il titolo di campionessa italiana FAUMCUP e continua ad allenarsi con costanza, due volte a settimana, per migliorarsi sempre di più. Ma il ciclismo, per lei, è anche molto altro: è un modo per superare limiti, divertirsi e condividere emozioni con i suoi compagni di squadra. Insieme affrontano fatiche, festeggiano traguardi e si sostengono, anche quando si ritrovano avversari in pista. Come atleta e come donna, Anna è un esempio prezioso per tante ragazze che sognano di avvicinarsi al ciclismo e viverlo con passione, impegno e grinta.