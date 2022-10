MotoGP: l'Aprilia conferma Savadori, tester e wild card

© Aprilia

Continua il percorso di Lorenzo Savadori con l'Aprilia in MotoGP. Il pilota cesenate continuerà il suo lavoro di sviluppo della RS-GP che comprenderà tutto il programma dei test, ufficiali e privati, e una serie di gare nel Mondiale come wild card. Da tester ufficiale Aprilia Racing, Lorenzo seguirà anche lo sviluppo di tutti i prodotti "pronto pista" del reparto corse italiano, come la recente RSV4 XTrenta, creati dalla factory veneta per rendere disponibili a tutti gli appassionati non solo le prestazioni ma anche il feeling e la tecnologia delle vere moto da corsa.