MotoGP, Mir torna in sella a Phillip Island

CON A SUZUKI

Lo spagnolo della Suzuki rientra per il round in Australia dopo l'infortunio ad Austria: "Non sono al 100%, ma è arrivato il momento di tornare"

© Getty Images Joan Mir farà il suo ritorno in pista in occasione del round di Phillip Island della MotoGP, in programma nel weekend del 16 ottobre. Lo spagnolo è reduce da un lungo stop a causa della caviglia destra infortunata a Spielberg in agosto. Mir, che il prossimo anno sarà compagno di squadra di Marc Marquez alla Honda, aveva provato inutilmente a rientrare ad Aragon a metà settembre, ma era poi stato costretto a saltare le due successive gare.

I controlli a cui si è sottoposto il pilota della Suzuki hanno finalmente dato esito positivo, confermando che nervi e muscoli della caviglia sono ormai in fase di guarigione. Per questo Mir proverà a correre in Australia, riprendendosi il posto che recentemente era stato affidato a Danilo Petrucci. Decisivi saranno gli ulteriori controlli a cui si sottoporrà in circuito per avere il nulla osta dei medici.

"Non sono ancora al 100%, ma sento che è arrivato il momento di tornare perché la situazione è molto migliorata rispetto alle settimane precedenti. Voglio trascorrere queste ultime tre gare della stagione con la mia squadra, quindi spero di sentirmi bene con la moto e di poter guidare bene", le sue parole.