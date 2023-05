MOTOGP

I due piloti ufficiali della Ducati sono scesi in pista con la Panigale Superbike per mettersi alla prova dopo i rispettivi infortuni

I due piloti ufficiali della Ducati sono scesi in pista al Mugello in vista del GP d'Italia, prossima tappa della MotoGP. Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, però, non sono saliti in sella alle loro Desmosedici, visto che il regolamento lo vieta, ma hanno girato sulla Panigale da Superbike. Non un test tecnico, quindi, ma fisico, visto che entrambi sono reduci da infortuni più o meno seri.