Xabi Alonso-Bayer Leverkusen è finita: annunciato l'addio

Xabi Alonso in conferenza stampa ha annunciato l'addio al Bayer Leverkusen dopo due anni e mezzo: "È arrivato il momento di confermare che queste saranno le mie ultime partite al Bayer". Il club tedesco sui social ha poi confermato l'addio. Il tecnico non ha però confermato l'approdo al Real Madrid: "Non è il momento di parlare del mio futuro". Florentino Perez sta cercando di anticipare l'arrivo dello spagnolo sulla panchina dei blancos già per il Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio. La miglior partita del giorno della competizione che si svolgerà negli Stati Uniti sarà trasmessa sulle reti Mediaset.