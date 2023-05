Frattura all'astragalo per Bagnaia, ma il GP d'Italia al Mugello non è in pericolo

© Getty Images

"Quando sono tornato da Le Mans, continuavo a sentire dolore alla caviglia destra. Così ho deciso di sottopormi ad ulteriori esami clinici al centro medico di Misano, dove mi è stata diagnosticata una parziale frattura ossea dell'astragalo, che non mi impedirà di partecipare al prossimo Gran Premio d'Italia". Il controverso incidente con Maverick Vinales nel corso del GP di Francia di domenica 14 maggio a Le Mans ha lasciato il segno ma - sui suoi canali social - dopo averli informati - Francesco Bagnaia ha rassicurato i suoi estimatori: la sua presenza nel Gran Premio d'Italia in sella alla Ducati factory non è a rischio, grazie anche... alla pausa di un intero mese che intercorre tra la gara francese e la tappa del Mugello, in programma domenica 11 giugno.