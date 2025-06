Bagnaia sconsolato in vista di Assen: "Con questi problemi potrebbe essere un incubo"

Una situazione che lascerebbe desolati chiunque e non spinge sicuramente Bagnaia a pensare positivamente al Gran Premio d'Olanda, su quel tracciato che ha sempre amato: "In questo campionato, per qualche motivo che non capisco, non ho lo stesso feeling con la moto. È strano, ma è così. Dobbiamo fare qualcosa. Ma penso che sarà difficile perché Assen è un’altra pista dove il feeling con l’anteriore deve essere al massimo - conclude il centauro piemontese -. Con i problemi che sto avendo in questo momento e il movimento, penso che in Olanda potrebbe essere un incubo".