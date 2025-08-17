Marquez: "Grande vittoria ma rimaniamo concentrati". Bezzecchi: "Ho dato tutto"

"Sono molto, molto contento di questo fine settimana. Venivamo da un momento non troppo buono e reagire con pole e podio è fantastico. Con Marquez ho dato tutto quello che avevo ma alla fine ho avuto un problemino. Ho dovuto rallentare, mi sono deconcentrato e ho fatto qualche errore. Non credo che sarei riuscito a batterlo ma è stato bello sfidarlo. Grazie all'Aprilia e al team: hanno fatto un grande lavoro".