Atletica, Fidal: via libera governo garanzia finanziamento Mondiali 2029 a Roma

04 Ago 2026 - 12:56
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Via libera del Governo alla garanzia del finanziamento, unitamente agli altri soggetti istituzionali, per la candidatura di Roma ad ospitare i Campionati del mondo del 2029. Lo comunica la Fidal in una nota. L'esito positivo dell'iter è stato reso noto dal presidente federale Stefano Mei, al termine di un incontro avvenuto a Roma con i ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze). "Il percorso della candidatura di Roma - le parole del presidente Mei - ha rispettato tutti i passaggi istituzionali, nei tempi e nei modi previsti. Sono felice che sia stata riconosciuta la bontà del lavoro svolto fin qui, e il supporto del Governo, a cui va il grande ringraziamento di tutta l'Atletica Italiana, conferisce al progetto la necessaria solidità. Adesso si apre la partita conclusiva, quella in cui ci misureremo con le altre candidate per l'assegnazione della manifestazione: confronto sicuramente difficile, dall'esito tutt'altro che scontato, ma al quale ci presenteremo forti dell'appoggio del Paese".

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