Funerale Baresi, gli ex compagni portano la bara all'insegna del 6: la ricostruzione

Sono stati tanti, e non poteva essere altrimenti, gli ex compagni di Franco Baresi che hanno partecipato al funerale della leggenda rossonera. In particolare dodici di questi hanno portato il feretro: sei per volta, non di certo un numero casuale. Al momento dell'entrata è toccato a Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco van Basten, Giovanni Galli e Angelo Colombo, mentre all'uscita è stato il turno di Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietropaolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e Alberico Evani. I due momenti non sono stati ripresi dalle telecamere.