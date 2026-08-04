Sampdoria, per gli 80 anni 450 droni racconteranno la storia blucerchiata

04 Ago 2026 - 12:47
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Uno spettacolo di droni, ben 450, per celebrare il compleanno numero 80. Ad organizzarlo il 12 agosto prossimo la Sampdoria che fu fondata ufficialmente il 12 agosto del 1946. "Ottant'anni di emozioni, senso di appartenenza e passione condivisa. Per celebrare questo straordinario traguardo l'U.C. Sampdoria regala alla città di Genova e a tutti i tifosi blucerchiati un evento destinato a lasciare un segno indelebile" racconta il club blucerchiato presentando l'evento che si terrà in collaborazione con la Porto Antico Spa. Lo spettacolo si svolgerà tra le 22:00 e mezzanotte, con l'orario esatto che verrà annunciato nei prossimi giorni. I droni, prosegue il club offriranno "un'esperienza davvero unica, fondendo perfettamente la tecnologia all'avanguardia con la nostra storia in una spettacolare narrazione visiva della durata di circa 15 minuti. Si tratterà di molto più di un semplice spettacolo di luci: sarà un regalo sentito a tutti coloro che hanno scritto, vissuto e continuano a custodire con affetto la storia della Sampdoria. Un omaggio che dedichiamo ai tifosi di ieri, di oggi e di domani, alle icone che hanno reso grandi questi colori e a una città che condivide un'identità fondata su orgoglio, passione e un forte senso di appartenenza".

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