Rugby: l'italiano Piardi dirigerà test match Australia-Sudafrica

Il direttore di gara internazionale Andrea Piardi tornerà anche nel 2026 a dirigere nell'emisfero australe: l'arbitro bresciano, inserito stabilmente nel panel dei fischietti internazionali di prima fascia da World Rugby, è stato designato per la sfida tra l'Australia ed i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica del 27 settembre all'Optus Stadium di Perth. Piardi, unico italiano ad oggi ad aver diretto nel Guinness Sei Nazioni Maschile e ad aver arbitrato un test-match dei British&Irish Lions nel corso del loro ultimo tour, sarà affiancato come in numerose altre occasioni dal TMO Matteo Liperini, che impegnato anche il 12 settembre a Baltimora per Sudafrica v Nuova Zelanda. World Rugby ha inoltre designato come assistente arbitrale l'arbitro internazionale Gianluca Gnecchi per la doppia sfida tra Argentina v Australia del 29 agosto a Jujuy e del 5 settembre a Mendoza.