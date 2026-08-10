Tennis, Wta Toronto: Osaka avanza ai quarti, Bencic ferma Eala

10 Ago 2026 - 11:24
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Nella notte italiana nel torneo '1000' di Toronto la giapponese Naomi Osaka, n.13 del ranking e 11 del seeding, ha sconfitto per 6-4 6-4, in un'ora e 23 minuti, la 'padrona di casa' Leylah Fernandez, n. Wta e 30/a testa di serie. Nei quarti la ex numero uno del mondo affronterà la kazaka Elena Rybakina, n.2 del ranking e del seeding: tra le due non ci sono precedenti. Ancora più netta la vittoria dell'elvetica Belinda Bencic, n.14 Wta e 12esima testa di serie, trionfatrice a Toronto nel 2015, che ha superato per 64 60, in poco meno di un'ora e un quarto dui partita, la mancina filippina Alexandra Eala, n.25 del ranking e 20 del seeding, campionessa a Washington la scorsa settimana (prima tennista del suo Paese a conquistare un trofeo Wta), ed in serie positiva da sette partite. 

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