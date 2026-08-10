Parma, ufficiale l'arrivo di Aymen Zouin

Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Aymen Zouin. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.

Nato nel 2006 e in possesso di cittadinanza italiana e marocchina, Zouin ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Liventina, prima di approdare all'Inter nel 2023. Con il club nerazzurro ha sviluppato la propria crescita tra Under 18 e Primavera, fino a esordire con l'Inter U23 nel corso della stagione 2025/2026.

L'arrivo a Parma rappresenta per Aymen una nuova tappa del proprio percorso, con l'obiettivo di continuare a crescere e maturare esperienza nel calcio professionistico.