Parma, ufficiale l'arrivo di Aymen Zouin

10 Ago 2026 - 11:33
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Il Parma acquista a titolo definitivo dall'Inter l'attaccante Aymen Zouin. Il classe 2006 firma un contratto fino al 30 giugno 2031. Di seguito il comunicato del club. 

Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Aymen Zouin. L'attaccante ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.
Nato nel 2006 e in possesso di cittadinanza italiana e marocchina, Zouin ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Liventina, prima di approdare all'Inter nel 2023. Con il club nerazzurro ha sviluppato la propria crescita tra Under 18 e Primavera, fino a esordire con l'Inter U23 nel corso della stagione 2025/2026.
L'arrivo a Parma rappresenta per Aymen una nuova tappa del proprio percorso, con l'obiettivo di continuare a crescere e maturare esperienza nel calcio professionistico.

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