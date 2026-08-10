Basta un'ora per imparare a usare il cambio manuale?

Il cambio manuale è ormai una scelta: per risparmiare sul prezzo, oppure per godersi una connessione più intima con l'automobile (ma è una questione riservata alle sportive). Essendo ormai una rarità - soprattutto considerando la diffusione di ibride ed elettriche - le scuole guida si sono adeguate acquistando vetture senza il terzo pedale.

Non autorizzati

Chi consegue la patente con un'automobile automatica, non è autorizzato a guidarne una con cambio manuale (ma non viceversa). La UK AA (Automobile Association) sta pensando di permettere, a coloro che ne hanno necessità, di convertire la propria licenza dopo un esame di appena un'ora. Secondo il Presidente dell'associazione Edmund King, chi è in grado di guidare una vettura a due pedali, sviluppa sin da subito ottime competenze stradali. Non è dunque necessario che attenda mesi tra lezioni e pratica.

Basta un'ora

Per King, è sufficiente che il "candidato" esegua una prova pratica con il supervisore di un'ora. Un tempo - considerato - sufficiente per imparare a utilizzare frizione e cambio in maniera adeguata. Insomma: comprimere in 60 minuti una scuola che di solito dura qualche mese. A dir la verità, il Governo Britannico non sembra particolarmente convinto della proposta. Un portavoce del Ministero dei Trasporti ha detto al Telegraph che non c'è alcun piano per cambiare le regole. Con buona pace di chi guida automatico.