Agius la spunta in volata su Vietti dopo la carambola iniziale

La gara della classe di mezzo è andata in scena su distanza ridotto dopo un rovinoso incidente nelle primissime fasi

29 Mar 2026 - 21:26
© Getty Images

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L'australiano Senna Agius la spunta sull'italiano Celestino Vietti nella gara della Mot2 del Gran Premio degli USA. Per Agius, pilota della Kalex "targata" Dynavolt Intact GP si tratta della classe intermedia del Motomondiale. Vietti era sembrato avere la gara in pugno a pochi giri dalla fine, prima di subire il sorpasso da parte di Agius, senza poi riuscire a trovare il varco decisivo nell'assalto fineale dell'ultimo giro. A completare il podio lo spagnolo Izan Guevara con la Boscoscuro Pramac Yamaha. Quarto e quinto posto per il colombiano David Alonso e per lo spagnolo Manuel Gonzalez. La gara è ripartita e si è svolta sulla distanza ridotta di dieci giri dopo la bandiera rossa esposta per una carambola innescata dallo spagnolo Alberto Ferrandez che ha coinvolto diverso piloti. Passaggio al centro medico del COTA per lo stesso Ferrandes e per il suo connazionale Angel Piqueras che riportato una frattura al femore.

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