Agius ci prende gusto: dopo Austin bis vincente nella Moto2 di Jerez

Doppietta del team Liquy Moly Dynavolt Intact GP nel Gran Premio di Spagna della Moto2. Sul gradino più alto del podio sale l'australiano Senna Agius (un nome, una garanzia) che precede sulla linea del traguardo la Kalex gemella dello spagnolo Manuel Gonzalez. Quest'ultimo rafforza così la sua leadership nella classifica generale piloti della classe di mezzo. Per Agius si tratta della quarta vittoria in carriera e del secondo successo consecutivo dopo quello di fine marzo nel Gran Premio degli Stati Uniti. Deve accontentarsi del terzo gradino del podio l'olandese Collin Veijer (Kalex del team Red Bull KTM Ajo) che era scattato dalla pole position. Top five nell'ordine per il colombiano David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e per il migliore dei piloti italiani al traguardo: Celestino Vietti in sella alla Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team. Nei primi dieci un altri dei nostri: il milanese Tony Arbolino, ottavo con la Kalex REDS Fantic Racing. Con il secondo posto di Jerez, Gonzalez rafforza la sua leadership nella classifica generale piloti della classe di mezzo con nove punti e mezzo di vantaggio sul suo compagno di squadra Agius (59,5 a 50).