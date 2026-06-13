Brasile, preoccupano le condizioni di Neymar: rischia di saltare anche Haiti

13 Giu 2026 - 20:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie per Neymar. Secondo delle testimonianze raccolte da Cnn Brasil, l'attaccante "non è in grado di giocare" e la sua assenza contro il Marocco rischia di ripetersi anche contro Haiti.

In base alle informazioni raccolte, Neymar oggi si è allenato in palestra per concentrarsi sul recupero dall'infortunio al polpaccio destro, che prevede anche fisioterapia, due volte al giorno, oltre al monitoraggio medico e nutrizionale.

In settimana, la Federcalcio brasiliana aveva confermato un miglioramento delle condizioni di salute del giocatore, ma senza specificare la natura di tale miglioramento, né indicare una data prevista per il suo ritorno agli allenamenti in campo.

Secondo i medici ortopedici intervistati dalla Cnn, Neymar avrà un tempo di recupero medio di tre settimane, più tre o quattro giorni per recuperare la condizione fisica persa durante il periodo di allenamenti controllati. Sarà dunque difficile vederlo schierato sabato prossimo contro Haiti. 

Notizie del giorno
Vedi tutti
Mondiale, la stanza da sogno di Leao con poster personalizzato: il tour
21:39
Mondiale, la stanza da sogno di Leao con poster personalizzato: il tour
Roberto Mancini
21:37
Ufficiale, Mancini lascia l'Al-Sadd: Nazionale sempre più vicina
21:13
Non solo Lazio, anche per Sassuolo e Monza obbligo mercato a saldo zero
21:12
Amorim apre al Milan: tramonta la pista Glasner, Jaissle unica alternativa
20:37
Turchia, Calhanoglu: "Australia? Ho chiesto qualche consiglio ad Akanji"