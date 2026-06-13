Brasile, preoccupano le condizioni di Neymar: rischia di saltare anche Haiti

Brutte notizie per Neymar. Secondo delle testimonianze raccolte da Cnn Brasil, l'attaccante "non è in grado di giocare" e la sua assenza contro il Marocco rischia di ripetersi anche contro Haiti.
In base alle informazioni raccolte, Neymar oggi si è allenato in palestra per concentrarsi sul recupero dall'infortunio al polpaccio destro, che prevede anche fisioterapia, due volte al giorno, oltre al monitoraggio medico e nutrizionale.
In settimana, la Federcalcio brasiliana aveva confermato un miglioramento delle condizioni di salute del giocatore, ma senza specificare la natura di tale miglioramento, né indicare una data prevista per il suo ritorno agli allenamenti in campo.
Secondo i medici ortopedici intervistati dalla Cnn, Neymar avrà un tempo di recupero medio di tre settimane, più tre o quattro giorni per recuperare la condizione fisica persa durante il periodo di allenamenti controllati. Sarà dunque difficile vederlo schierato sabato prossimo contro Haiti.