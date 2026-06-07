MotoGP Ungheria, disastro Martin alla partenza: va lungo e fa cadere quattro piloti, tra cui Bezzecchi

Il Gp di Ungheria della MotoGp finisce subito per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, leader del Mondiale, è caduto subito dopo la partenza in una carambola che ha visto sfortunati protagonisti anche il compagno di squadra lo spagnolo Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46, e l'altro spagnolo Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse. L'errore è di Martin che arriva lungo, forse per un problema tecnico?, alla curva 1 e travolge Bezzecchi, Aldeguer, Fernandez e Di Giannantonio.