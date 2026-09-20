Napoli, Allegri: "Dobbiamo essere arrabbiati: se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada"
Il tecnico livornese riprende la squadra dopo il pareggio del Franchi: "Se non siamo arrabbiati dopo questa partita dobbiamo crescere ancora tanto"
Un punto non basta. Max Allegri nel post di Fiorentina-Napoli ha parlato in modo molto diretto alla sua squadra. Le parole del livornese sembrano suggerire che gli azzurri, nonostante la mancata vittoria, siano usciti dal terreno di gioco non abbastanza "arrabbiati". Un punto sui cui l'ex Milan ha battuto particolarmente nell'interviste dopo il match
Cosa è mancato per vincere?
Abbiamo fatto una buona partita tecnica però dobbiamo essere molto più concreti sotto porta: tutto dipende dalla cattiveria con cui si approccia l'area e la partita.
Napoli in crescita?
Oggi dobbiamo uscire dal campo molto arrabbiati. Dobbiamo essere arrabbiati per questa vittoria mancata, altrimenti dobbiamo ancora crescere. Non basta tenere il possesso palla se poi non lo concretizziamo.
Come si allena, se si allena, la cattiveria sotto porta?
Ci alleniamo per migliorare tutto. Dobbiamo alzare l'attenzione perché alla fine abbiamo perso palloni facili che potevano addirittura farcela perdere, dobbiamo stare attenti.
Sei punti dalla vetta
Quest'anno il campionato è molto difficile. Ci sono tante squadre attrezzate. Noi da questa sosta dobbiamo recuperare giocatori che ci servono: è una questione di caratteristiche. Oggi dobbiamo uscire dal campo arrabbiati, altrimenti diventa un problema.
Su Hojlund, cosa deve migliorare?
Si è impegnato, ha fatto, ma ci sono partite in cui si intestardisce un po'. Deve stare sereno, ha già fatto 2 gol quindi può solo crescere. Anche Lucca è entrato bene. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti: se ci riusciamo possiamo fare cose buone, se invece pensiamo di essere più bravi degli altri si può fare molto meno.