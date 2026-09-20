Napoli, Allegri: "Dobbiamo essere arrabbiati: se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada"

Su Hojlund, cosa deve migliorare?

Si è impegnato, ha fatto, ma ci sono partite in cui si intestardisce un po'. Deve stare sereno, ha già fatto 2 gol quindi può solo crescere. Anche Lucca è entrato bene. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti: se ci riusciamo possiamo fare cose buone, se invece pensiamo di essere più bravi degli altri si può fare molto meno.