Inter, 13 nerazzurri via per le Nazionali: ecco l'elenco

Nel corso della sosta per gli impegni delle nazionali (Nations League, qualificazioni Coppa d'Africa e amichevoli varie) saranno 13 i giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive selezioni. Ecco l'elenco.
ITALIA: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito
ARGENTINA: Lautaro Martinez
COSTA D'AVORIO: Ange-Yoan Bonny
CROAZIA: Petar Sucic
FRANCIA: Andy Diouf
GERMANIA: Yann-Aurel Bisseck
POLONIA: Piotr Zielinski
SERBIA: Aleksandar Stankovic
SPAGNA: Josep Martinez
SVIZZERA: Manuel Akanji