La classifica degli stipendi dei giocatori italiani: comanda Verratti

Tra i primi dieci calciatori italiani più pagati, i primi cinque giocano all'estero. Barella al top in Serie A

10 Ago 2025 - 13:52
La Nazionale azzurra sta vivendo anni difficili, sempre appesa a un filo e ormai cronicamente fuori dai Mondiali, niente a che vedere con l'ottima stella di tanti calciatori italiani, letteralmente ricoperti d'oro dai rispettivi club. C'erano una volta i super-ingaggi cinesi, con i vari Pellè ed El Shaarawy a tracciare una via ormai diventata ordinaria, farsi allettare da esperienze in campionati poco competitivi ma sicuramente molto remunerativi.

Oggi l'El Dorado sono i Paesi arabi, e infatti i due stipendi top sono quelli del 32enne Marco Verratti, 30 milioni all'anno nelle prossime due stagioni dai qatarioti dell'Al Duhail, e di Mateo Retegui, da poco passato per la cifra monstre di 70 milioni di euro dall'Atalanta ai sauditi dell'Al Qadsiah, dai quali riceverà ben 20 milioni all'anno bonus compresi fino al 2029.

Dietro l'Arabia c'è naturalmente la Premier League, con Tonali (8 milioni) e Chiesa (7,5 milioni) ad arricchirsi non solo professionalmente oltremanica con Newcastle e Liverpool. Donnarumma ha trovato la felicità al Psg anche se ora rischia di dover lasciare la Francia, ma pure in Italia i ragazzi del giro azzurro non possono lamentarsi. L'interista Barella, messe da parte forti tentazioni arabe, ha sposato il nerazzurro per 6 milioni e mezzo annui, e pure Bastoni e Dimarco possono sorridere rispettivamente con 5,5 e 4 milioni a stagione.

Quattro milioni netti a stagione per il capitano romanista Lorenzo Pellegrini, ma col futuro in bilico, stessa cifra percepita dall'ex bolognese Calafiori all'Arsenal, e volando oltreoceano, 4 milioni anche per Jorginho al Flamengo.

Insomma il made in Italy ha ancora il suo bel valore.
 

