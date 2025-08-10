La classifica degli stipendi dei giocatori italiani: comanda Verratti

Dietro l'Arabia c'è naturalmente la Premier League, con Tonali (8 milioni) e Chiesa (7,5 milioni) ad arricchirsi non solo professionalmente oltremanica con Newcastle e Liverpool. Donnarumma ha trovato la felicità al Psg anche se ora rischia di dover lasciare la Francia, ma pure in Italia i ragazzi del giro azzurro non possono lamentarsi. L'interista Barella, messe da parte forti tentazioni arabe, ha sposato il nerazzurro per 6 milioni e mezzo annui, e pure Bastoni e Dimarco possono sorridere rispettivamente con 5,5 e 4 milioni a stagione.