Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

È possibile vincere due trofei in una stagione con due club diversi e rimanere senza squadra? Risposta plastica: sì. Parliamo di Davide Calabria, Supercoppa Italiana alzata col Milan a gennaio e Coppa Italia vinta col Bologna a maggio. L'essere svincolato è una condizione che al calciatore spesso apre allettanti possibilità, ma che altrettanto spesso si trasforma in snervante attesa di un nuovo contratto: il listone è lungo, sono quasi 250 nomi!
Ci sono ovviamente gli svincolati di lusso, uno su tutti l'ex bandiera del Real Madrid Lucas Vazsquez, ma quando si parla di gente di questo calibro il punto critico è l'ingaggio, problema comune anche ai disoccupati in uscita dalla Premier League, vedi i vari Vardy, Calvert Lewin, Lindelof, l'ex bolognese Tomiyasu e l'ex interista Christian Eriksen. Una miniera di occasioni, Tadic e Ziyech per esempio che insieme avevano fatto sfracelli all'Ajax, o Witsel per anni accostato ai nostri club e in orbita Udinese.
Tanti profili con un passato nel nostro campionato, i vari Karsdorp, Insigne, Pjaca e Pjanic, o appena scesi a inizio luglio dal palcoscenico, come gli ex Toro Karamoh e Linetty, ben due ex capitani del Verona, Lazovic e Faraoni, e tanti nomi illustri da Gagliardini a Sensi, da De Sciglio a Castrovilli, da Florenzi a Simone Verdi, da Jankto ai portieri Consigli e Silvestri, a Supermario Balotelli, sempre a caccia di una rivincita. Qualcuno sta trovando o ha già trovato sistemazione, molti staranno ancora lì ad aspettare che squilli il telefono.
