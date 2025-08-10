Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Tanti profili con un passato nel nostro campionato, i vari Karsdorp, Insigne, Pjaca e Pjanic, o appena scesi a inizio luglio dal palcoscenico, come gli ex Toro Karamoh e Linetty, ben due ex capitani del Verona, Lazovic e Faraoni, e tanti nomi illustri da Gagliardini a Sensi, da De Sciglio a Castrovilli, da Florenzi a Simone Verdi, da Jankto ai portieri Consigli e Silvestri, a Supermario Balotelli, sempre a caccia di una rivincita. Qualcuno sta trovando o ha già trovato sistemazione, molti staranno ancora lì ad aspettare che squilli il telefono.