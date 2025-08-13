Bournemouth, preso l'erede di Hujisen: ufficiale Diakite dal Lille

© Bournemouth
Il Bournemouth durante questa finestra di mercato ha visto partire 3/4 della sua linea difensiva: oltre a Milos Kerkez, terzino destro approdato al Liverpool per 40 milioni, si sono aggiunte le partenze di Dean Huijsen direzione Real Madrid per 60 milioni, stessa cifra pagata dal Psg per strappare alle Cherries l'altro centrale, Ilya Zabarnyi. Ora per gli inglesi è arrivato il momento di comprare: è ufficiale infatti l'arrivo di Bafodé Diakité, centrale francese classe 2001, per 35 milioni dal Lille. Di seguito il comunicato ufficiale degli inglesi:
"L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'ingaggio del difensore centrale francese Bafodé Diakité dal Lille OSC, squadra della Ligue 1.
Il ventiquattrenne arriva con una grande esperienza alle spalle, avendo disputato 107 partite con il Lille in tutte le competizioni. Precedentemente al Tolosa, ha esordito in Ligue 1 a soli 17 anni nella vittoria per 1-0 contro il Reims.
Diakité si unisce immediatamente alla squadra di Andoni Iraola, che venerdì sera affronterà il Liverpool nella partita di apertura della stagione di Premier League.
“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bafodé nel club”, ha dichiarato Tiago Pinto, presidente delle operazioni calcistiche dell'AFC Bournemouth.
“È un giocatore che ha già disputato molte partite nonostante sia ancora all'inizio della sua carriera, e la sua ambizione si sposa perfettamente con quella del club”.
“Siamo davvero lieti di aggiungerlo alla nostra rosa insieme agli altri nuovi acquisti Adrien Truffert e Djordje Petrovic, oltre a Junior Kroupi che è stato con la squadra quest'estate”.
“Sono davvero felice di essere qui e sono molto entusiasta di iniziare con la squadra. So che l'allenatore ha ottime idee che ci permetteranno di giocare bene in Premier League. Ora che sono nel club, è una buona opportunità per dimostrare come posso aiutare la squadra ad andare avanti”.
“Sono un difensore a cui piace avere la palla e giocarla, e spero di dimostrare le mie qualità sia con la palla che senza. Darò tutto per la squadra e spero che vivremo insieme dei grandi momenti”.
Diakité indosserà la maglia numero 18 dei Cherries"
Commenti (0)