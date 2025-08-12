Morata, duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"

Alla fine Alvaro Morata è riuscito a liberarsi dal Galatasaray, con cui ha risolto il contratto, ed è pronto a firmare per il Como. L'attaccante spagnolo, però, non ha gradito il comportamento del club turco e si è sfogato duramente in un lungo messaggio postato sui social: "Cari fan del Gala e popolo turco - ha scritto - voglio ringraziarvi di cuore per l'affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro sostegno è stato tra i più straordinari che abbia mai provato nella mia carriera. Purtroppo non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non venivano mantenuti".