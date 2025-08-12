Logo SportMediaset
IL CASO

Morata, duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"

Lo spagnolo si sfoga dopo la risoluzione del contratto e in attesa di firmare per il Como: "Contrario ai valori di correttezza e professionalità"

12 Ago 2025 - 09:21

Alla fine Alvaro Morata è riuscito a liberarsi dal Galatasaray, con cui ha risolto il contratto, ed è pronto a firmare per il Como. L'attaccante spagnolo, però, non ha gradito il comportamento del club turco e si è sfogato duramente in un lungo messaggio postato sui social: "Cari fan del Gala e popolo turco - ha scritto - voglio ringraziarvi di cuore per l'affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro sostegno è stato tra i più straordinari che abbia mai provato nella mia carriera. Purtroppo non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non venivano mantenuti".

Il messaggio dello spagnolo continua così: "Fino alla fine gli impegni presi non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasto altra scelta che rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato grazie al mio lavoro (la cifra pubblicata non è esatta). Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non vanno mai infranti, come il rispetto dei diritti di ognuno. Non riconoscere e compensare quanto guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo".

Morata dice ancora: "So che spesso queste questioni non se ne parla apertamente, ma credo sia giusto dare ai fan la vera spiegazione di quanto accaduto. Voi e la città di Istanbul rimarrete sempre nel mio cuore, e vi auguro il meglio, oggi e in futuro. Un ringraziamento speciale va anche all'allenatore e al suo fantastico staff: sono certo che continuerete a scrivere la storia del Galatasaray. Grazie di cuore a tutti i miei compagni di squadra per i momenti condivisi e a tutte le persone che lavorano presso le strutture di allenamento".

