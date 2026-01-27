Torino: Coco firma il rinnovo di contratto fino al 2029
Il Torino ha annunciato il rinnovo di Saul Coco, il difensore ha prolungato il suo legame con il club di Urbano Cairo: la nuova scadenza è stata fissata al 30 giugno del 2029. "Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro" l'augurio della società al calciatore classe 1999 attraverso una nota ufficiale. Coco è arrivato in granata nell'estate del 2024 dal Las Palmas in un'operazione a titolo definitivo da circa 10 milioni di euro, in una stagione e mezza ha totalizzato 56 presenze con tre reti all'attivo con la maglia del Toro.