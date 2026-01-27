Torino: Coco firma il rinnovo di contratto fino al 2029

27 Gen 2026 - 12:52

Il Torino ha annunciato il rinnovo di Saul Coco, il difensore ha prolungato il suo legame con il club di Urbano Cairo: la nuova scadenza è stata fissata al 30 giugno del 2029. "Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro" l'augurio della società al calciatore classe 1999 attraverso una nota ufficiale. Coco è arrivato in granata nell'estate del 2024 dal Las Palmas in un'operazione a titolo definitivo da circa 10 milioni di euro, in una stagione e mezza ha totalizzato 56 presenze con tre reti all'attivo con la maglia del Toro.

Ultimi video

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

I più visti di Torino

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

Roma: è tutto fatto per Izzo, il calciatore conferma su Instagram

Torino, Quaglia cacciato dai tifosi

Torino, è finita con Vanoli: il tecnico ha già salutato squadra e personale granata

Ricci: "Inter e Milan? L'interesse fa piacere, ma non perdo la concentrazione"

Gennaro Gattuso

Torino-Vanoli, sembra già finita: Cairo ripensa a Gattuso

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:13
Verona, riflessioni in corso su Zanetti: i possibili sostituti
13:03
Parma, ceduto Djuric alla Cremonese
12:52
Torino: Coco firma il rinnovo di contratto fino al 2029
12:20
Bologna, tutto su Fazzini: trattativa in corso con la Fiorentina
11:40
Ufficiale, Mandas è un nuovo giocatore del Bournemouth